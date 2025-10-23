dott. Giuseppe Crimi

di anni 72
Ne danno il triste annuncio la moglie Rina,
i figli Enrico e Alessandra, il genero Matteo,
gli adorati nipotini Livio e Francesco ed i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno sabato 25 ottobre alle ore 10:30
nel Santuario della Beata Vergine delle Grazie,
ove il caro Giuseppe giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Pordenone sita in vial Rotto, 16.
Venerdì 24 ottobre alle ore 19:00 si reciterà il santo rosario in santuario.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
Si ringraziano fin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
