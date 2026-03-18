Edda Trovò ved. Piotto

di anni 88
Ne danno il triste annuncio i fratelli Attilio e Gastone,
le cognate, le nipoti Tiziana e Carla, i nipoti e i pronipoti tutti.
I funerali avranno luogo giovedì 19 marzo
alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Bannia
ove la cara Edda giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
NON FIORI MA OPERE DI BENE.
Mercoledì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale sarà recitato il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Edda Trovò .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo