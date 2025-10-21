Elena Travain ved. Zanchi

di anni 91
Ne danno il triste annuncio i figli Renato con Aurelia, Mirco con Lara, il fratello, la sorella,
i nipoti ed i parenti tutti.
I funerali si terranno Giovedì 23 alle ore 15.00 nella chiesa arcipretale di Azzano Decimo ove la cara Elena giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N°16 a Pordenone.
Sarà recitato il santo rosario Mercoledì sera alle ore 18.30 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per la cremazione.
