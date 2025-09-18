Elide Rizzetto ved. Gardiman

di anni 84
Ne danno il triste annuncio:
i figli Maria Luisa, Roberto ed Elisabetta, i generi, la nuora,
i nipoti Gianmaria, Chiara, Sebastiano, Filippo, Matteo, Giovanni
ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo sabato 20 settembre alle ore 15.00
nella chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo,
ove la cara Elide giungerà dalla Casa Funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Venerdì alle ore 19.15 si reciterà il Santo Rosario in chiesa.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
Non fiori ma offerte da devolvere
all’Hospice “Via di Natale” di Aviano.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
