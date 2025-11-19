Elsa Pippo ved. Toneguzzo

di anni 90
__________
Ne danno il triste annuncio i figli Giorgio, Lucia con Adriano,
Roberto con Carmen e Regina con Claudio, i nipoti Elisa ed Ennio,
i pronipoti, la trisnipote, il fratello Fiorentino,
i cognati, le cognate ed i parenti tutti.
Cordovado, 18 novembre 2025
__________
I funerali avranno luogo giovedì 20 c.m. alle ore 15.00
nel Duomo di Cordovado, ove la cara salma
giungerà dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento.
Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.
Mercoledì 19 c.m. alle ore 19.00 in Duomo a Cordovado
sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Elsa.
__________
Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un sentito ringraziamento al reparto di Medicina dell’Ospedale di San Vito
e a tutto il personale dell’A.D.I., in particolare a Cristina ed Emanuela,
per le amorevoli cure prestate.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it