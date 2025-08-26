Elvira De Biasi ved. Ori

di anni 98
Ne danno il triste annuncio:
i figli Giuseppe e Agnese, la nuora,
il genero, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo giovedì 21 agosto
alle ore 16.00 nella chiesa parrocchiale di Cusano
ove la cara Elvira giungerà dalla Casa funeraria San Marco di Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Cusano.
Mercoledì alle ore 19.30 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Elvira De Biasi .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo