Emi ex pizzeria Happy Emma Nadal ved. Demichele

Ne danno il triste annuncio i figli Ferruccio e Paolo,
le nuore Genny e Vania, il nipote Alexander,
la sorella e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo Venerdì 31 ottobre
alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di fiume Veneto
ove a cara Emma giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Giovedì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.