Ermenegildo Avon

di anni 79
Ne danno il triste annuncio la moglie Edda,
i figli Massimo, Michele con Tania, la nipote Nicole con Flavio,
la sorella Rina, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo venerdì 19 settembre alle ore 15.00,
nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, ove
il caro Gildo giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto n. 16, a Pordenone.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
La famiglia del defunto
sentitamente ringrazia.
