Erminio Bertoia

di anni 69
__________
Ne danno il triste annuncio la moglie Andrea,
il figlio Paolo, i fratelli Angelo e Sergio, le cognate,
i nipoti ed i parenti tutti.
San Vito al Tagliamento, 8 settembre 2025
__________
I funerali avranno luogo mercoledì 10 c.m. alle ore 15.30
nel Santuario di Madonna di Rosa. La cara salma giungerà
dall’Ospedale Civile di San Vito e dopo il rito funebre
proseguirà per la cremazione.
Martedì 9 c.m. alle ore 19.00 in Santuario
sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Erminio.
__________
Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it