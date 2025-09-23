Eugenio Franco (Genio)

di anni 86
Ne danno il triste annuncio i figli Daniele con Monica e Ivana con Roberto, i nipoti Sofia, Arianna, Guido e Piero, la signora Ana, i fratelli, la sorella, i cognati, le cognate ed i parenti tutti.
I funerali si terranno Giovedì 25 alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Corva ove il caro Genio giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N°16 a Pordenone.
Sarà recitato il santo rosario Mercoledì sera alle ore 19.30 nella chiesa medesima.
Al termine si proseguirà per la cremazione.
