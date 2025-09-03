Falliera Pezzutti

di anni 90
Ne danno il triste annuncio
le figlie Patrizia e Marica.
I funerali si svolgeranno venerdì 5 settembre alle ore 15:00
nella chiesa parrocchiale di San Francesco,
ove la cara Falliera giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Giovedì 4 c.m. alle ore 19:00 si reciterà il Santo Rosario in chiesa.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
