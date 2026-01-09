Fedele Santina ved. D’Andrea

di anni 96
Ne danno il triste annuncio le figlie Lucia e Antonella, il genero,
i nipoti Valeria, Andrea, Gianluca, Daniele e Federica ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo sabato 10 gennaio alle ore 15.00
nella chiesa parrocchiale di Rauscedo ove la cara Santina
giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Rauscedo.
Venerdì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
