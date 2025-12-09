Ferro Luigia ved. Moschino

di anni 94
Ne danno il triste annuncio:
i figli Dario, Donatella, Maurizio e Carla con le rispettive famiglie.
I funerali avranno luogo giovedì 11 dicembre
alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Fiume Veneto
ove la cara Luigia giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Fiume Veneto.
Mercoledì alle ore 19.30 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
