Filomena Grasso ved. Cancian

Ne danno il triste annuncio i figli Elisabetta, Maria e Giovanni,
il genero, le nuore, i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo giovedì 5 marzo
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Pescincanna
ove la cara Filomena giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Mercoledì alle ore 19.30 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Filomena Grasso . Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo