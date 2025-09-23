di anni 76
Ne danno il triste annuncio: il figlio Gianluca,
la nuora, il nipote Leonardo e Gianfranco.
La cerimonia religiosa si svolgerà
Giovedì 25 Settembre alle ore 15:30
nella chiesa Parrocchiale di Cecchini, giungendo
dall’ospedale civile di Pordenone.
Dopo le esequie la cara Fiorella, troverà
dimora nel cimitero di Cecchini.
Mercoledì sera alle ore 19:30 in chiesa,
ci sarà una veglia di preghiera.
La famiglia ringrazia anticipatamente,
quanti vorranno unirsi per onorare la sua memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Fiorella Piccinin .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo