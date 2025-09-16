Fiorina Fantinel ved. Lamberti (Elda)

di anni 90
Ne danno il triste annuncio la figlia Renata, il genero Flavio, i nipoti Ludovica, Carlo e Greta, i fratelli, la sorella, il cognato, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.
I funerali si terranno Giovedì 18 alle ore 16.00 nella chiesa parrocchiale di Blessaglia ove la cara Elda giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N°16 a Pordenone.
Sarà recitato il santo rosario Mercoledì sera alle ore 19.00 nella chiesa medesima.
Al termine si proseguirà per la cremazione.
Un ringraziamento alla signora Marina per le amorevoli cure prestate.
