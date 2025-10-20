di anni 93
Ne danno il triste annuncio:
i figli, i fratelli i nipoti uniti ai familiari tutti.
I funerali si svolgeranno
Lunedì 20 Ottobre alle ore 15:30
nella chiesa Arcipretale di Pasiano, giungendo
dall’abitazione in via Dei Grilli n. 26.
A cerimonia terminata, seguirà la sepoltura
nel cimitero di Pasiano.
Domenica sera alle ore 20:00 in chiesa,
ci sarà una veglia di preghiera.
Non fiori ma opere di bene
La famiglia unita ringrazia sin d’ora, quanti
vorranno onorare la sua memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Francesco Bidoia .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo