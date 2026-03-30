di anni 90
Ne danno il triste annuncio la moglie Franca,
le figlie Monica, Edgarda e Livia con le loro rispettive famiglie.
Lo saluteremo lunedì 30 marzo alle ore 11.00
presso la Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine si proseguirà per la cremazione.
Non fiori, eventuali offerte saranno devolute all’Associazione “Il Gabbiano”
Amici dell’Hospice di San Vito al Tagliamento.
IBAN IT 76 A 0863165011066000000885
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria,
in modo particolare tutto il personale dell’Associazione “Il Gabbiano”
Amici dell’Hospice di San Vito al Tagliamento per le amorevoli cure prestate.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Francesco Rodolfi . Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo