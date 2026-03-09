Franco Pessa

di anni 88
Ne danno l’annuncio: la moglie, i figli,
la nuora, il genero, i nipoti, il piccolo Leonida e parenti tutti.
I funerali si svolgeranno Martedì 10 Marzo alle ore 15:oo
nella chiesa Arcipretale di Pasiano.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Pasiano.
Lunedì sera alle ore 19:30 in chiesa,
verrà recitato il Santo Rosario.
Da parte della famiglia, un particolare ringraziamento va al reparto di Neurologia
dell’ospedale Civile di Pordenone e al dottor Gionata Pessa,
si ringrazia inoltre quanti parteciperanno alla cerimonia.
