Franco Serra

di anni 57
Ne danno il triste annuncio la mamma Marisa,
i fratelli Italo, Susi, Roberta, Mario e Michele,
i cognati Francesca, Patrizia, Elena e Massimo,
i nipoti Francesca, Francesco, Alberto, Martin
ed i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno sabato 30 agosto alle ore 10:30
nel Santuario della Beata Vergine delle Grazie,
ove il caro Franco giungerà dalla Casa Funeraria San Marco
di Pordenone sita in vial Rotto, 16.
Venerdì 29 c.m. alle ore 19:00 si reciterà il Santo Rosario in Santuario.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
Si ringraziano fin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
