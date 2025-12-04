Furlan Damiano

di anni 96
Ne danno il triste annuncio i figli, le nuore, i nipoti, i pronipoti, la sorella, la cognata ed i parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo Sabato 6 alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Tiezzo ove il caro Damiano giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N°16 a Pordenone.
Sarà recitato il santo rosario Venerdì sera alle ore 18.30 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per il cimitero di Tiezzo.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Damiano Furlan .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo