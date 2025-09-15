di anni 68
Lo annunciano con dolore: la moglie Maria Luisa,
i figli Christian con Elisa e Michele con Cinzia,
gli adorati nipoti Thomas, Nicolò e Mia uniti ai parenti tutti.
I funerali si svolgeranno Mercoledì 17 Settembre
alle ore 15:00 nella chiesa Parrocchiale di Visinale, giungendo
dalla Casa Funeraria “San Marco” in Vial Rotto n. 16 a Pordenone.
Dopo la cerimonia il caro Gabriele
troverà sepoltura nel cimitero di Cecchini.
Martedì sera alle ore 19:30 in chiesa, ci sarà una veglia di preghiera.
Non fiori ma eventuali offerte
saranno devolute al C.R.O. di Aviano.
La famiglia ringrazia in modo particolare tutto il personale
del reparto di Oncologia Medica del C.R.O. di Aviano,
per le amorevoli cure prestatele e a quanti vorranno
partecipare alla cerimonia e onorarne la memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Gabriele Cecchetto .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo