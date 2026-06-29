di anni
Ne danno il triste annuncio la moglie Monica,
il fratello Amleto, i suoceri Elsa e Franco Piaia,
i parenti e gli amici tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 1° luglio alle ore 16.00,
nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, ove
il caro Gabriele giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto n. 16, a Pordenone.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
Un ringraziamento agli amici speciali che sono stati
vicino a Gabriele da sempre.
La famiglia del defunto
sentitamente ringrazia.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Geronazzo Gabriele Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo