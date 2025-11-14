di anni 62
Ne danno il triste annuncio la sorella Antonella con Steven, il nipote Kevin con Sabrina, la nipotina Minerva e gli amici tutti.
I funerali si terranno Martedì 18 alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Frattina di Pravisdomini, ove il caro Gian Antonio giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N° 16 a Pordenone.
Sarà recitato il santo rosario Lunedì sera alle ore 19.30 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per la cremazione.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Gian Antonio Fasan .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo