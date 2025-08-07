di anni 83
Ne danno il triste annuncio:
la moglie Flora, le figlie Rosanna e Meri,
i generi Loris e Mauro, i nipoti Elena, Elisa, Simone e Mirko,
le sorelle, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo sabato 9 agosto
alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Castions
ove il caro Giancarlo giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Castions.
Venerdì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Giancarlo Pighin .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo