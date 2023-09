Il giorno 6 Settembre la moglie Paola assieme ai figli Andrea e Antonella, la nuora Clara, gli amati nipoti Sara, Alessio, Simone e Tommaso hanno affidato nelle braccia del Signore

Gianni Faggiani

Partecipano al dolore i fratelli Enea e Meni, le cognate Graziella e Sonia, il cognato Paolo, i pronipoti, gli amici e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo Sabato 9 Settembre alle ore 10,00 nel Duomo di S. Giorgio a Porcia (PN), ove Gianni giungerà dalla Prosdocimo Funeral Home di Vial Turco, 2 a Pordenone.

Seguirà la cremazione.

Il S. Rosario verrà recitato Venerdì 8 Settembre alle ore 19,00 nella Chiesa medesima.

Non fiori, eventuali offerte alla “Via di Natale”.

La famiglia ringrazia fin d’ora quanti parteciperanno alla loro preghiera, un grazie in particolare agli amici per la grande umanità e per la loro disponibilità.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia

