Giordano Giorgio

di anni 81
Ne danno il triste annuncio la moglie Marianna,
il fratello Sergio, le cognate, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo giovedì 15 gennaio
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Poincicco
ove il caro Giorgio giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Cusano-Poincicco.
Mercoledì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
