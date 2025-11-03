14.8 C
Giovanni Falzago

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

Annunciano il rientro in Patria la sua famiglia,

l’amministrazione comunale e il gruppo alpini di Zoppola

insieme al Reggimento Fanteria e ai Granatieri di Sardegna.

 

nato a Fiume Veneto il 3 giugno 1915

morto a Lambinowice – Lamsdorf il 19 febbraio 1944

fatto prigioniero in Grecia e deportato in un campo di concentramento in Polonia sul fronte tedesco il 9 settembre 1943

Le sue spoglie arriveranno martedì 4 novembre alle ore 11.30

con la deposizione della corona d’alloro al monumento dei caduti

e si potrà rendere omaggio all’eroe caduto in guerra

giovedì 6 novembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00

venerdì 7 novembre dalle ore 10.00 alle ore 12.30

presso la sala consigliare del comune di Zoppola.

 

I funerali con la partecipazione del coro ANA di Aviano

avranno luogo sabato 8 novembre alle ore 14.30

nella chiesa arcipretale di Zoppola.

 

Le sue spoglie poi riposeranno nel cimitero di Zoppola

insieme al papà Pietro.

 

Si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria

