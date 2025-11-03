Giovanni Falzago

Annunciano il rientro in Patria la sua famiglia,
l’amministrazione comunale e il gruppo alpini di Zoppola
insieme al Reggimento Fanteria e ai Granatieri di Sardegna.
nato a Fiume Veneto il 3 giugno 1915
morto a Lambinowice – Lamsdorf il 19 febbraio 1944
fatto prigioniero in Grecia e deportato in un campo di concentramento in Polonia sul fronte tedesco il 9 settembre 1943
Le sue spoglie arriveranno martedì 4 novembre alle ore 11.30
con la deposizione della corona d’alloro al monumento dei caduti
e si potrà rendere omaggio all’eroe caduto in guerra
giovedì 6 novembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00
e venerdì 7 novembre dalle ore 10.00 alle ore 12.30
presso la sala consigliare del comune di Zoppola.
I funerali con la partecipazione del coro ANA di Aviano
avranno luogo sabato 8 novembre alle ore 14.30
nella chiesa arcipretale di Zoppola.
Le sue spoglie poi riposeranno nel cimitero di Zoppola
insieme al papà Pietro.
Si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria
