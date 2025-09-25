di anni 86
Ne danno il triste annuncio la moglie Maria,
i figli Laura, Donatella e Gianni, la nuora i nipoti,
i cognati ed i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno venerdì 26 settembre alle ore15:00
nella chiesa parrocchiale di Vallenoncello,
ove il caro Giuseppe giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Pordenone sita in vial Rotto, 16.
Giovedì 25 c.m. alle ore 19:30 si reciterà il santo rosario in chiesa.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Giuseppe Sorentini .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo