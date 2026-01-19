Grassi Gilberto Musicista

di anni 77
Ne danno il triste annuncio la moglie Chiara,
la figlia Cristina con Pietro, i nipoti Lucrezia e Lorenzo
ed i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno martedì 20 gennaio alle ore 11:00
nel Duomo di Spilimbergo,
ove il caro Gilberto giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Pordenone sita in vial Rotto,16.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Spilimbergo.
Lunedì 19 c.m. alle ore 16.00 il caro Gilberto verrà ricordato con una
S. Messa in suffragio nella chiesa parrocchiale di Nostra Signora di Sion
in Trieste.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
