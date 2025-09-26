di anni 77
Ne danno il triste annuncio la moglie Rita,
i figli Silvia con Marco, Daniele e Alberto con Federica,
i nipoti Gabriele, Maria Giovanna, Bianca Maria e Raffaele,
il fratello, la sorella, i parenti e gli amici tutti.
I funerali avranno luogo lunedì 29 settembre
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Cimpello
ove il caro Graziano giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Non fiori, eventuali offerte saranno devolute all’Hospice di San Vito al Tagliamento.
Domenica alle ore 19.30 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Graziano Pegoraro .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo