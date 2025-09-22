Ilario Visintin

di anni 87
Ne danno il triste annuncio la moglie Rosa Adriana,
i figli Flavio con Paola, Miranda con Mario,
Patrizia con Giovanni e Michela con Sandro,
i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo martedì 23 settembre alle ore 15.30,
nella chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo, ove
il caro Ilario giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto n. 16, a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato lunedì 22 settembre
alle ore 19.15, nella chiesa stessa.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
Non fiori eventuali offerte da devolvere all’ANFFAS di Pordenone.
La famiglia del defunto
sentitamente ringrazia.
