Ius Teresa Liana in Pighin

di anni 88
Ne danno il triste annuncio:
il marito Eugenio, i figli Marina e Alberto con Graziella,
gli adorati nipoti Francesca ed Andrea, i pronipoti, il fratello Roberto ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo lunedì 5 gennaio
alle ore 14.30 nella chiesa Parrocchiale di Sant’Andrea di Castions
ove la cara Teresa Liana giungerà dalla Casa funeraria San Marco
in vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Non fiori, eventuali offerte saranno devolute alla Parrocchia di Castions.
Domenica alle ore 19.00 si reciterà il S. Rosario nella medesima chiesa.
Si ringraziano tutte le persone che in questi anni sono state vicine alla famiglia
ed hanno assistito la cara Teresa Liana.
