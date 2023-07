Lidia Turrin ved. Cozzarin Federico

Ne danno il triste annuncio:

i figli Dino con Lucia, Luisa con Carlo e Luigi con Carla,

gli amatissimi nipoti e pronipoti,

la cognata Vanda e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo martedì 4 luglio alle ore 15,30

nella Chiesa Parrocchiale di S. Maria Maggiore, ove Lidia giungerà dalla Prosdocimo Funeral Home

di Vial Turco, 2 a Pordenone.

Seguirà la tumulazione nel cimitero di Cordenons.

Il S. Rosario verrà recitato lunedì 3 luglio

alle ore 19,30 nella Chiesa medesima.



Non fiori ma eventuali offerte per

la Scuola materna Maria Bambina di Cordenons.



Un particolare ringraziamento ad Albina e Regina

per le amorevoli cure prestate.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando

alla voce “necrologi” del nostro sito www.prosdocimomario.it