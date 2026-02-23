Liliana Radegonda ved. Stolf

di anni 92
Ne danno il triste annuncio:
i figli Fulvia, Eddi e Claudio, il genero, le nuore,
i nipoti Federica, Chantal, Jennie, Margherita, Samantha, Matteo e Greta
e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 25 febbraio
alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Fiume Veneto
ove la cara Liliana giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Martedì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
