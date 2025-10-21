Lino Falcomer

di anni 88
Ne danno il triste annuncio la moglie Graziana,
i figli Dario e Luca, la nuora Monica, la nipote Michela,
la sorella Vannina ed i parenti tutti.
Prodolone di San Vito al Tagliamento, 21 ottobre 2025
__________
I funerali avranno luogo giovedì 23 c.m. alle ore 15.30
nella chiesa parrocchiale di Prodolone. La cara salma giungerà
dalla Casa Di Riposo di San Vito e dopo il rito funebre
proseguirà per la cremazione.
Mercoledì 22 c.m. alle ore 19.00 in chiesa a Prodolone
sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Lino.
__________
Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un particolare ringraziamento a tutto il personale del “Reparto B”
della Casa di Riposo di San Vito per le amorevoli cure prestate.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it