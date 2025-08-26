Lorenzina Bisutti in Violin

di anni 87
Lo annunciano con dolore:
il marito, le figlie e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 20 agosto
alle ore 17.00 nella chiesa parrocchiale di Domanins
ove la cara Lorenzina giungerà dall’ospedale civile di Spilimbergo.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Domanins.
Non fiori, ma eventuali offerte per sostenere in Guatemala i bambini di padre Aldo Babuin.
Martedì alle ore 19.30 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Un sentito ringraziamento alla dottoressa Pighin
e a tutti coloro che vorranno onorarne la cara memoria.
