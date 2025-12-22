Lorenzon Giovanna (Carla) in Urbanetto

di anni 82
Ne danno il triste annuncio il marito Francesco,
il figlio Davide con Marisa, le nipoti Anna e Sofia,
i fratelli, le sorelle ed i parenti tutti
I funerali si svolgeranno martedì 23 dicembre alle ore 15:00
nella chiesa parrocchiale San Francesco,
ove la cara Carla giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Lunedì 22 c.m. alle ore 18:45 si reciterà il Santo Rosario in chiesa.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
