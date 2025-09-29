di anni 67
Ne danno il triste annuncio la moglie Franca,
il figlio Andrea, la sorella Licia, il fratello Massimo,
i cognati, le cognate e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo martedì 30 settembre
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Praturlone
ove il caro Loris giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Non fiori ma opere di bene.
Lunedì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Loris Gregoris .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo