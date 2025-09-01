Luciana Mussio ved. Canova

di anni 85
Ne danno il triste annuncio:
i figli Alexandra e Daniel, il genero Adamo,
i nipoti Elily ed Erik Peter, il fratello Loris, la sorella Nives,
il cognato, la cognata, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo lunedì 1 settembre
alle ore 16.00 nella chiesa arcipretale di Orcenico Superiore
ove la cara Luciana giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Sabato alle ore 19.00 nella chiesa arcipretale si reciterà il S. Rosario.
Un rigraziamento particolare al dott. Narciso e al dott. Provenzano
e a tutti quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Luciana Mussio .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo