Luigi Grossi

di anni 87
Ne danno il triste annuncio la moglie Grazia,
il figlio Luca, la nuora Daniela
ed i nipoti Elena e Gabriele.
I funerali si svolgeranno mercoledì 8 ottobre alle ore 10:30
nella chiesa arcipretale di San Giorgio,
ove il caro Luigi giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Pordenone sita in vial Rotto, 16.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
Si ringraziano fin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
