Luigia Odorico ved. Bazzana

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 92

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Ne danno il triste annuncio la figlia Marisa con Maurizio,

la nipote Serena con Marco ed i parenti tutti.

San Vito al Tagliamento, 2 novembre 2026

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I funerali avranno luogo mercoledì 4 c.m. alle ore 15.00

nel Santuario di Madonna di Rosa, ove la cara salma

giungerà dall’Ospedale di San Vito al Tagliamento.

Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.

Martedì 3 c.m. alle ore 19.10 in Santuario

sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Luigia.

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Riconoscenti, si ringraziano

quanti vorranno onorarne la memoria.

 

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro  sito www.onoranzefunebrimedea.it

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