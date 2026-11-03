Luigia Odorico ved. Bazzana

di anni 92
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Ne danno il triste annuncio la figlia Marisa con Maurizio,
la nipote Serena con Marco ed i parenti tutti.
San Vito al Tagliamento, 2 novembre 2026
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I funerali avranno luogo mercoledì 4 c.m. alle ore 15.00
nel Santuario di Madonna di Rosa, ove la cara salma
giungerà dall’Ospedale di San Vito al Tagliamento.
Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.
Martedì 3 c.m. alle ore 19.10 in Santuario
sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Luigia.
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Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it