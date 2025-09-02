Luigino Fagotto Luis

di anni 77
Lo annunciano:
i figli Denis, Manolo, Sara e Michela,
le nuore, il genero, i nipoti Alessandro, Leonardo e Damiano,
la sorella Santa uniti ai parenti tutti.
I funerali si svolgeranno Mercoledì 3 Settembre
alle ore 15:30 nella chiesa Parrocchiale di Cecchini,
giungendo dalla Casa Funeraria “San Marco”
in vial Rotto n. 16 a Pordenone.
Al termine il caro Luigino prosegiurà per la cremazione.
Questa sera alle ore 19:30 in chiesa,
verrà recitato il Santo Rosario.
La famiglia unita ringrazia sin d’ora,
quanti vorranno onorarne la memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Luigino Fagotto .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo