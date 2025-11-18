Marc Daniel Santarossa

di anni 68
Ne danno il triste annuncio la moglie Ildikò,
i figli Simone con Nicole e Chloe ed Andrea con Jenny e Alex, la mamma Josephine,
le sorelle Silvia, Katia, Veronique e Natascia, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 19 novembre
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Castions
ove il caro Marc Daniel giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Castions.
Non fiori, eventuali offerte saranno devolute all’Hospice di San Vito al Tagliamento.
Martedì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Marc Daniel .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo