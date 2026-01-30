Marcuzzi Velia in Battiston

di anni 91
Ne danno il triste annuncio:
il marito Giovanni, il figlio Emilio, la sorella, i nipoti e parenti tutti.
Le esequie religiose si svolgeranno Sabato 31 Gennaio alle ore 10:oo
nella chiesa Parrocchiale di Cecchini, giungendo
dalla Casa Funeraria “San Marco” in Vial Rotto n. 16 a Pordenone.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Cecchini.
Venerdì sera alle ore 19:30 in chiesa,
ci sarà una veglia di preghiera.
NON FIORI MA OPERE DI BENE
La famiglia ringrazia sin d’ora, quanti parteciperanno alla mesta cerimonia.
