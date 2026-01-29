Maria Simonetto

di anni 100
__________
Ne danno il triste annuncio i nipoti
ed i parenti tutti.
San Vito al Tagliamento, 28 gennaio 2026
__________
I funerali avranno luogo sabato 31 c.m. alle ore 10.00
nel Duomo di San Vito al Tagliamento, ove la cara salma
giungerà dalla locale Casa di Riposo.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di San Vito al Tagliamento.
__________
Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un particolare ringraziamento a tutto il personale del reparto “C”
della Casa di Riposo di San Vito al Tagliamento
per l’assistenza prestata.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it