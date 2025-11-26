Marianna Morgano ved. Blogna

di anni 88
Ne danno il triste annuncio i figli Ninfa, Santo e Antonio,
le nuore, il genero, i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo venerdì 28 novembre
alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di S. Francesco,
ove la cara Marianna giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Seguirà la sepoltura nel cimitero Urbano di via Cappuccini.
Giovedì alle ore 18.30 si reciterà il S. Rosario in chiesa.
Si ringrazia sin d’ora quanti
vorranno onorarne la cara memoria.
