Mariutti Maria Carmela ved. Borean

di anni 84
Ne danno il triste annuncio:
il figlio Corrado con Magda, il fratello Armando e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 31 dicembre
alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Castions.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Martedì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memori
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Maria Carmela Mariutti .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo