Mattiuzzo Vittorino

di anni 89
Ne danno il triste annuncio la moglie Palmira, i figli Alessandro con Valentina, Stefano con Tamara e Luca con Nevia, gli adorati nipoti Tommaso, Lisa, Alice e Delia ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo giovedì 20 novembre
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Orcenico Inferiore
ove il caro Vittorino giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Mercoledì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
