Maurizio Visintin

di anni 70
Ne danno il triste annuncio la moglie Gina,
i figli Adriano, Mauro, Marisa e Sara, la nuora Sandra,
i generi Flavio e Andrea, i nipoti Leonardo, Ginevra,
Noemi, Luna e Matteo, i fratelli, le sorelle,
le cognate, il cognato, parenti e amici tutti.
I funerali avranno luogo giovedì 19 marzo alle ore 15.00,
nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, ove
il caro Maurizio giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto n. 16, a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato mercoledì 18 marzo
alle ore 19.15, in chiesa.
Seguirà l’inumazione nel cimitero di Cordenons.
La famiglia del defunto
sentitamente ringrazia.
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